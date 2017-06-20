Путин и Темер посмотрят балет в Большом театре

Футбольные болельщики тратят в Казани в среднем 10-12 тыс. рублей в деньСпорт 20 июня, 13:06
Пучков: МЧС фиксирует снижение числа чрезвычайных ситуаций в Кабардино-БалкарииБезопасная жизнь 20 июня, 13:03
Минюст обжалует решение ЕСПЧ по жалобе на запрет гей-пропаганды среди подростковПолитика 20 июня, 13:00
Российская ассоциация спортивных комментаторов учредит ежегодную премиюСпорт 20 июня, 12:53
Миллионы километров для победы: как Адыгея стала форпостом российского велоспортаВ стране 20 июня, 12:51
Жан-Мари Ле Пен рекомендовал своей дочери покинуть пост лидера "Нацфронта"Международная панорама 20 июня, 12:44
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализмаПолитика 20 июня, 12:44
Новороссийск в январе-мае 2017 года возглавил рейтинг портов по перевалке наливных грузовТранспорт 20 июня, 12:41
Минтранс: транспортная система на Кубке конфедераций работает без сбоевСпорт 20 июня, 12:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Мишел Темер вечером посмотрят гала-концерт Международного конкурса артистов балета и хореографов в Большом театре. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На вечер у президента запланирована целая серия рабочих бесед, но перед этим, как мы ожидаем, возможно, он посетит Большой театр, там гала-концерт лауреатов Международного конкурса артистов балета и хореографов, на старой сцене Большого театра. Как мы ожидаем, к президенту присоединится президент Бразилии Мишел Темер, который к этому времени уже будет находиться в нашей стране с официальным визитом", - сказал Песков. Он напомнил, что на 21 июня запланированы российско-бразильские переговоры.
20 июня, по словам Пескова, Путин также встретится с новым составом Общественной палаты, "предполагается свободное общение, свободный обменен мнениями". Рабочий день глава государства начнет с полноформатных переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Ожидается, что по итогам встречи будет подписан документ об укреплении союзничества и стратегического партнерства Москвы и Бишкека.