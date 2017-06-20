Путин и Темер посмотрят балет в Большом театре

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Мишел Темер вечером посмотрят гала-концерт Международного конкурса артистов балета и хореографов в Большом театре. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На вечер у президента запланирована целая серия рабочих бесед, но перед этим, как мы ожидаем, возможно, он посетит Большой театр, там гала-концерт лауреатов Международного конкурса артистов балета и хореографов, на старой сцене Большого театра. Как мы ожидаем, к президенту присоединится президент Бразилии Мишел Темер, который к этому времени уже будет находиться в нашей стране с официальным визитом", - сказал Песков. Он напомнил, что на 21 июня запланированы российско-бразильские переговоры.

20 июня, по словам Пескова, Путин также встретится с новым составом Общественной палаты, "предполагается свободное общение, свободный обменен мнениями". Рабочий день глава государства начнет с полноформатных переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Ожидается, что по итогам встречи будет подписан документ об укреплении союзничества и стратегического партнерства Москвы и Бишкека.