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МИД РФ: члены БРИКС призывают все страны к выполнению Парижского соглашения по климату

Политика
20 июня, 12:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Министры БРИКС призывают развитые страны выполнить обязательство о предоставлении развивающимся странам необходимого финансирования, передаче технологий и оказании поддержки в развитии их потенциала

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Участники объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка - прим. ТАСС) призывали все страны выполнять Парижское соглашение по климату согласно принципу общей, но дифференцированной ответственности. Об этом заявили во вторник в МИД РФ по итогам встречи министров иностранных дел БРИКС 18-19 июня в Пекине.

"Министры приветствуют вступление в силу 4 ноября 2016 года Парижского соглашения об изменении климата и настоятельно призывают все страны выполнять Парижское соглашение, следуя принципам Рамочной конвенции ООН об изменении климата, в том числе принципам равенства и общих, но дифференцированных обязанностей и соответствующих возможностей, - отметили в дипведомстве. - Они также призывают развитые страны выполнить их обязательство о предоставлении развивающимся странам необходимого финансирования, передаче технологий и оказании поддержки в развитии их потенциала".

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты. 1 июня президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выйдут из соглашения.

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Выход США из Парижского соглашения по климату
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