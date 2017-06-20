КПРФ выдвинула кандидата на пост губернатора Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июня. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Региональное отделение КПРФ выдвинуло кандидатом на пост губернатора Новгородской области депутата Новгородской областной думы Ольгу Ефимову. Решение было принято во вторник на партийной конференции, сообщила Ефимова ТАСС.

"Партийная конференция проголосовала за мое выдвижение на пост губернатора Новгородской области", - сказала она.

Ефимова стала вторым претендентом на кресло главы региона с момента начала избирательной кампании, объявленной 14 июня. 17 июня конференция регионального отделения партии "Единая Россия" выдвинула на этот пост врио губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Ранее сообщалось, что выдвижение кандидатов от других партий пройдет на этой неделе. Досрочные выборы губернатора Новгородской области состоятся в единый день голосования - 10 сентября.

Пост главы региона стал вакантным после отставки губернатора Сергея Митина, 13 февраля президент назначил своим указом временно исполнять обязанности губернатора Андрея Никитина.