Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Слуцкий: новые санкции США абсурдны и расходятся с риторикой американского руководства

Политика
20 июня, 20:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Глава комитета Госдумы по международным делам заявил, что новые санкции это "очередные меры, направленные на сдерживание РФ со стороны США в своих политических и конъюнктурных интересах"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Очередное расширение американских санкций против РФ выглядит абсурдным и расходится с риторикой руководства США, в том числе с "планом [госсекретаря США Рекса] Тиллерсона", о котором сообщили ранее американские СМИ. Об этом во вторник ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее сообщалось, что Минфин США внес в санкционный список 38 человек и организаций в связи с событиями на Украине.

"Расширение санкций в отношении граждан РФ за ситуацию на Украине носит абсолютно абсурдный характер. Не раз мы уже повторяли, что Россия не является стороной конфликта на Донбассе, а, наоборот, выступает за его скорейшее разрешение и прекращение кровопролития. Однако на Западе этого не хотят слышать, предпочитая обвинять Россию во всех смертных грехах и закрывать глаза на явное саботирование Киевом выполнение минских соглашений", - заявил Слуцкий.

По его мнению, "это явно диссонирует с тем же "планом Тиллерсона", о котором сегодня писали американские СМИ". "Какие бы ни озвучивались программы и планы, практика существенно расходится с риторикой американского руководства. И подобные решения точно не будут способствовать нормализации российско-американского диалога", - добавил глава комитета.

На взгляд Слуцкого, "новый пакет санкций - это не что иное, как очередные меры, направленные на сдерживание РФ со стороны США в своих политических и конъюнктурных интересах". "Уверен, что, как и принято в таких случаях, Россия ответит на расширение санкций - симметрично или асимметрично", - заключил парламентарий.

О том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон разработал программу, в которой изложено три основных направления налаживания конструктивных рабочих отношений с РФ, сообщил американский ресурс BuzzFeed со ссылкой на информацию источников в Госдепартаменте. Ранее BuzzFeed также публиковал неподтвержденные материалы о якобы имеющихся связях Дональда Трампа с Россией. По данным СМИ, в первом пункте плана акцент сделан на том, чтобы доказывать Москве контрпродуктивность для обеих сторон ряда шагов, которые Вашингтон приписывает РФ, во втором речь идет о налаживании взаимодействия с РФ по направлениям, отвечающим стратегическим интересам США. Третий касается сохранения отношений "стратегической стабильности" с Россией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович
Темы
Санкции в отношении России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВВС США сбили в Сирии беспилотник проправительственных сил
2
Источники: в Москве задержан менеджер "Аэрофлота"
3
Пентагон отрицает, что самолет США совершил провокационный маневр над Балтикой
4
Трамп отметил прогресс в отношениях США и Украины
5
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
6
Трамп и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе и борьбу с коррупцией
7
Белый дом: США продолжат политику санкций против РФ, пока она "не покинет восток Украины"
Темы дня
Загрузка...
Реклама