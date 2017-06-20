Слуцкий: новые санкции США абсурдны и расходятся с риторикой американского руководства

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Очередное расширение американских санкций против РФ выглядит абсурдным и расходится с риторикой руководства США, в том числе с "планом [госсекретаря США Рекса] Тиллерсона", о котором сообщили ранее американские СМИ. Об этом во вторник ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее сообщалось, что Минфин США внес в санкционный список 38 человек и организаций в связи с событиями на Украине.

"Расширение санкций в отношении граждан РФ за ситуацию на Украине носит абсолютно абсурдный характер. Не раз мы уже повторяли, что Россия не является стороной конфликта на Донбассе, а, наоборот, выступает за его скорейшее разрешение и прекращение кровопролития. Однако на Западе этого не хотят слышать, предпочитая обвинять Россию во всех смертных грехах и закрывать глаза на явное саботирование Киевом выполнение минских соглашений", - заявил Слуцкий.

По его мнению, "это явно диссонирует с тем же "планом Тиллерсона", о котором сегодня писали американские СМИ". "Какие бы ни озвучивались программы и планы, практика существенно расходится с риторикой американского руководства. И подобные решения точно не будут способствовать нормализации российско-американского диалога", - добавил глава комитета.

На взгляд Слуцкого, "новый пакет санкций - это не что иное, как очередные меры, направленные на сдерживание РФ со стороны США в своих политических и конъюнктурных интересах". "Уверен, что, как и принято в таких случаях, Россия ответит на расширение санкций - симметрично или асимметрично", - заключил парламентарий.

О том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон разработал программу, в которой изложено три основных направления налаживания конструктивных рабочих отношений с РФ, сообщил американский ресурс BuzzFeed со ссылкой на информацию источников в Госдепартаменте. Ранее BuzzFeed также публиковал неподтвержденные материалы о якобы имеющихся связях Дональда Трампа с Россией. По данным СМИ, в первом пункте плана акцент сделан на том, чтобы доказывать Москве контрпродуктивность для обеих сторон ряда шагов, которые Вашингтон приписывает РФ, во втором речь идет о налаживании взаимодействия с РФ по направлениям, отвечающим стратегическим интересам США. Третий касается сохранения отношений "стратегической стабильности" с Россией.