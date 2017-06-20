Лавров: новые санкции США против РФ не улучшают атмосферу и принимаются на ровном месте

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Новые санкции США в отношении России принимаются на ровном месте, такая русофобская одержимость вызывает сожаление. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
"Это атмосферу не улучшает, санкции в очередной раз принимаются на ровном месте, - сказал Лавров. - Ссылка на ситуацию на Украине, по-моему, у всех серьезных наблюдателей вызывает улыбку".
Он отметил, что коллеги в ЕС "спрятались за лукавую формулу: санкции будут сняты, как только Россия выполнит минские договоренности". "Мы приглашаем наших друзей в Евросоюзе еще раз почитать минские договоренности, там достаточно понятно, кто и что должен сделать и в какой последовательности", - обратил внимание министр.
"Поэтому ничего не могу высказать, кроме сожаления, по поводу русофобской одержимости наших американских коллег. Она уже переходит все грани", - подчеркнул глава дипведомства.
Минфин США 20 июня внес в санкционный список 38 человек и организаций, в том числе и "двоих российских госслужащих" и двоих их помощников. Среди россиян в списке числятся замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, член Совета Федерации, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков и двое сотрудников последнего - Александр Воробев (видимо Воробьев - прим. ТАСС) и Михаил Плисюк. В этом же разделе находятся компания по производству и продаже огнестрельного и охолощенного оружия "Молот-Оружие" и две компании группы "Конкорд" Евгения Пригожина.
Под санкции попали 11 человек и организаций из Крыма, который американцы продолжают считать украинским.