Медведев обсудит двусторонние связи на встреча с президентами Киргизии и Бразилии

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в среду, 21 июня, встречи с президентами Киргизии и Бразилии. С киргизским лидером Алмазбеком Атамбаевым, который находится в России с государственным визитом с 19 июня, глава правительства обсудит развитие двусторонних связей и работу в рамках Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). В беседе с президентом Бразилии Мишелом Темером будут затрагиваться темы взаимодействия в различных областях.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства, "в ходе беседы председателя правительства России с Алмазбеком Атамбаевым планируется рассмотреть актуальные вопросы российско-киргизского взаимодействия в торгово-инвестиционной, промышленной, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, а также обсудить совместную интеграционную работу в рамках Евразийского экономического союза".

Накануне, 20 июня, президент Киргизии провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, по итогам которых был подписан пакет документов, в том числе Декларация об укреплении союзничества и стратегического партнерства между двумя странами. В ней, в частности, речь идет об ускорении процесса создания Объединенной региональной системы противовоздушной обороны. Всего по итогам переговоров было подписано девять документов, в том числе протокол к межправительственному соглашению об урегулировании задолженности Киргизии перед РФ по ранее предоставленным кредитам от 20 сентября 2012 года. Также был подписан договор о развитии военно-технического сотрудничества.

Бразильский президент прибыл в Россию 20 июня и вечером того же дня вместе с Владимиром Путиным посмотрел гала-концерт лауреатов XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов на исторической сцене Большого театра. Сегодня у него также состоятся официальные переговоры с президентом России. Перед ними он встретится с Медведевым и обсудит актуальные вопросы российско-бразильского взаимодействия в торгово-инвестиционной, промышленной, научно-технической и культурно-гуманитарной областях.