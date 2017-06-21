ЦИК РФ заверил список ЕР из одного кандидата на довыборы в Думу по Кингисеппскому округу

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Центризбирком России в среду на заседании заверил список "Единой России" на дополнительные выборы в Госдуму - партия выдвигает кандидата только по Кингисеппскому одномандатному округу (Ленинградская область).
"Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутых партией "Единая Россия" по одномандатным избирательным округам на дополнительных выборах по одномандатному округу Ленинградская область - Кингисеппский одномандатный округ", - говорится в постановлении ЦИК.
По закону один кандидат может быть выдвинут только в одном округе. Как сообщалось ранее, "Единая Россия" по результатам предварительного голосования выдвигает в Кингисеппском округе заместителя председателя правительства Ленинградской области Сергея Яхнюка.
Довыборы в Кингисеппском округе проводятся, поскольку победивший на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года спикер нижней палаты парламента прошлого созыва Сергей Нарышкин сложил мандат в связи с назначением на пост директора Службы внешней разведки.
В единый день голосования 10 сентября также пройдут довыборы в Госдуму в Брянском одномандатном округе. Там мандат оказался вакантным после того, как избравшийся там единоросс Владимир Жутенков досрочно сложил полномочия. "Единая Россия" приняла решение не выдвигать в этом округе своего кандидата.