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Медведев обсудит с президентом Вьетнама двусторонние проекты и работу ЗСТ с ЕврАзЭС

Политика
21 июня, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Планируется обсудить вопросы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет 29 июня встречу с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"В ходе беседы планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, реализацию крупных совместных проектов в промышленности, энергетике, АПК, туризме и других областях", - сообщили в правительстве.

"Особое внимание будет уделено функционированию зоны свободной торговли между государствами Евразийского экономического союза и Вьетнамом", - отметили в пресс- службе.

Президент Вьетнама будет находиться в России с официальным визитом с 28 июня по 1 июля по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры двух президентов состоятся также 29 июня, сообщила ранее пресс-служба Кремля.

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Чан Дай Куанг Медведев, Дмитрий Анатольевич
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