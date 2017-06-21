Путин посетит Бразилию с официальным визитом

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Путин и Темер подписали заявление о стратегическом внешнеполитическом диалогеПолитика 21 июня, 16:06
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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин нанесет официальный визит в Бразилию. Такая договоренность закреплена в Совместном заявлении лидеров двух стран о стратегическом внешнеполитическом диалоге, подписанном в Кремле.
"Президент Бразилии Мишел Темер пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Бразилию с официальным визитом в удобное для него время, которое будет согласовано по дипломатическим каналам", - говорится в документе. В заявлении также сказано, что "приглашение было с благодарностью принято".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что визит главы российского государства в Бразилию вряд ли состоится до конца нынешнего года. "Сроки не определены, они дополнительно по дипломатическим каналам (будут уточняться)", - сказал представитель Кремля.