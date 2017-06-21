Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин посетит Бразилию с официальным визитом

Политика
21 июня, 16:06 дата обновления: 21 июня, 16:30 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что визит главы российского государства в Бразилию вряд ли состоится до конца нынешнего года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Бразилии Мишел Темер и президент России Владимир Путин, 21 июня

Президент Бразилии Мишел Темер и президент России Владимир Путин, 21 июня

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин нанесет официальный визит в Бразилию. Такая договоренность закреплена в Совместном заявлении лидеров двух стран о стратегическом внешнеполитическом диалоге, подписанном в Кремле.

"Президент Бразилии Мишел Темер пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Бразилию с официальным визитом в удобное для него время, которое будет согласовано по дипломатическим каналам", - говорится в документе. В заявлении также сказано, что "приглашение было с благодарностью принято".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что визит главы российского государства в Бразилию вряд ли состоится до конца нынешнего года. "Сроки не определены, они дополнительно по дипломатическим каналам (будут уточняться)", - сказал представитель Кремля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Визит президента Бразилии в Россию
Страны
Бразилия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: вторая экспертиза показала наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика
2
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
3
Посол РФ вызван в МИД Швеции для объяснений по инциденту о самолетах
4
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
5
Глава МВД уверен, что дело о гибели якобы пьяного ребенка в Балашихе дойдет до суда
6
Песков: ответ РФ на расширение санкций США будет основан на принципе взаимности
7
Киев обратится в Международную морскую организацию из-за строительства Керченского моста
Темы дня
Загрузка...
Реклама