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Рябков: санкции США абсурдны и без реакции не останутся

Политика
21 июня, 17:27 дата обновления: 21 июня, 17:41 UTC+3

Замглавы МИД РФ заявил, что попытки надавить на РФ тщетны

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Москва считает абсурдными новые американские санкции и без реакции такие шаги не оставит, в Вашингтоне должны понять, что попытки "надавить" на Россию тщетны. Об этом говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, текст которого опубликован в среду на сайте МИД РФ.

Абсурдность санкций

По словам дипломата, очевидно, что расширение американских санкций - это "политический подарок" находившемуся в США президенту Украины Петру Порошенко.

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"Санкции введены под старым предлогом событий на Украине. Несуразность этой мотивировки очевидна, особенно с учетом того, что американцы теперь фактически обвиняют в украинском кризисе, среди прочих, московский байк-центр и известную компанию, занимающуюся кейтерингом, - обратил внимание он. - Абсурдность такого рода решений сопоставима разве что с прошлогодним включением в американские санкционные списки московского бассейна "Чайка" (видимо, тогда повод нашли в местоположении бассейна - рядом с Крымским мостом через Москва-реку)".

В Вашингтоне, отметил заместитель главы МИД РФ, "не могут не понимать, что подобные эскапады только раззадоривают "партию войны" в Киеве, давно стремящуюся сорвать мирное урегулирование конфликта в Донбассе".

"Тревожит также, что предпринятый в угоду внутриполитической конъюнктуре в США шаг продолжает заданную ушедшей администрацией Барака Обамы тенденцию к обрушению отношений между нашими странами", - добавил он. Москва сожалеет, что "новое американское руководство идет на поводу у заядлых русофобов из Конгресса США, где уже просто не знают, что и придумать, чтобы "насолить" нам, а главное - "обнулить" любые перспективы для выравнивания российско-американских отношений".

Санкции без реакции не останутся

Для Москвы, подчеркнул Рябков, совсем неубедительно звучат слова официальных представителей в Вашингтоне "о стремлении продолжать диалог с нами, искать точки соприкосновения, заниматься решением ряда двусторонних и важных международных проблем". "Практические действия американской стороны резко девальвируют эти заявления, что мы будем обязательно учитывать, - заявил дипломат. - Без реакции, в том числе в виде практических ответных мер с нашей стороны, новый американский выпад не останется".

"В США, конечно, могут и дальше тешить себя иллюзиями насчет того, что на Россию можно "надавить", - сказал Рябков. - Многочисленные прежние "волны" американских санкций не принесли результата, на который рассчитывали их инициаторы". "Столь же тщетными будут и любые новые попытки "заставить подчиниться" российскую сторону", - подчеркнул он.

В России надеются, что "осознание этого простого факта подвигнет, наконец, Вашингтон прервать санкционную спираль и заняться возвращением двустороннего диалога и взаимодействия к норме".

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Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Россия
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