Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии замещение руководящих постов в ОБСЕ

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили замещение руководящих постов в ОБСЕ и подготовку неформальной встречи министров иностранных дел организации в австрийском Мауэрбахе 11 июля. Об этом сообщили в среду в МИД РФ.
"Стороны обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и актуальные задачи взаимодействия в ОБСЕ, включая подготовку неформальной министерской встречи в австрийском Мауэрбахе, сессии Парламентской ассамблеи в Минске, а также ход конкурса на замещение руководящих постов в организации", - отметили в российском дипведомстве.
30 июня 2017 года истекают полномочия действующего генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Занньера (Италия). Среди кандидатов на пост - постоянный представителя Белоруссии при ОБСЕ, посол Белоруссии в Австрии Елена Купчина.