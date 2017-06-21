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Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии замещение руководящих постов в ОБСЕ

Политика
21 июня, 20:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Политики также обсудили подготовку неформальной встречи министров иностранных дел организации в австрийском Мауэрбахе 11 июля

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили замещение руководящих постов в ОБСЕ и подготовку неформальной встречи министров иностранных дел организации в австрийском Мауэрбахе 11 июля. Об этом сообщили в среду в МИД РФ.

"Стороны обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и актуальные задачи взаимодействия в ОБСЕ, включая подготовку неформальной министерской встречи в австрийском Мауэрбахе, сессии Парламентской ассамблеи в Минске, а также ход конкурса на замещение руководящих постов в организации", - отметили в российском дипведомстве.

30 июня 2017 года истекают полномочия действующего генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Занньера (Италия). Среди кандидатов на пост - постоянный представителя Белоруссии при ОБСЕ, посол Белоруссии в Австрии Елена Купчина.

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