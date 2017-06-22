В МИД РФ удивлены гуманностью приговора, вынесенного судом Берлина по "делу Лизы"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Москва удивлена гуманностью приговора, вынесенного судом Берлина гражданину Германии за сексуальную связь с русскоязычной девочкой по имени Лиза. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Гуманность германского правосудия поражает", - отметила она. "Однако расследование было объективным и непредвзятым - это самое главное", - подчеркнула дипломат.

Как напомнила Захарова, именно на непредвзятом расследовании с самого начала настаивала российская сторона. "Если бы с самого начала оно было проведено, то никакой громкой истории не было бы", - уверена официальный представитель российского . "Берлинский суд своим приговором подтвердил озабоченность российской стороны", - заключила она.

В среду суд Берлина приговорил к 21 месяцу заключения условно 24-летнего жителя германской столицы за сексуальную связь с русскоязычной девочкой по имени Лиза, которая уже после этого случая стала главным действующим лицом нашумевшего дела. Как сообщила радиостанция Берлина RBB, обвиняемый был признан виновным в совершении сексуальных действий в отношении не достигшего 14-летнего возраста ребенка и в изготовлении детской порнографии.

Об истории живущей в Германии 13-летней девочки Лизы в январе 2016 года рассказал Первый канал российского телевидения. Со ссылкой на родственников школьницы он сообщил, что мигранты якобы совершили в отношении девочки насильственные действия, похитив ее, когда та шла в школу в столичном районе Марцан. Дело получило широкий общественный резонанс. СМИ ФРГ обвинили российскую сторону в манипулировании общественным мнением Германии.

Заявления девочки не подтвердились, а полиция пришла к выводу, что история была ею выдумана. Однако, расследуя дело, правоохранительные органы установили, что за несколько месяцев до этого у нее была сексуальная связь с другим мужчиной. В конце февраля 2017 года прокуратура Берлина предъявила официальное обвинение гражданину Германии в совершении действий сексуального характера в отношении 13-летней россиянки и в создании видеоролика порнографического характера.