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Лавров: внешняя сирийская оппозиция теряет свое влияние

Политика
22 июня, 11:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Глава российского МИД отметил рост влияния тех, кто заинтересован в налаживании межсирийского диалога как можно скорее

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сирийская оппозиция, выступающая на основе ультиматумов, постепенно теряет свое влияние. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с лидером движения "Завтра Сирии" Ахмедом аль-Джарбой.

"Мы знаем о ваших усилиях, которые на всех этапах сирийского кризиса были направлены на то, чтобы содействовать урегулированию и помочь объединить оппозицию на патриотических принципах", - сказал Лавров.

По словам главы МИД РФ, эти усилия полностью соответствуют решениям международного сообщества о том, что "решать судьбу своей страны должны сами сирийцы и для этого они должны между собой договариваться".

"Сейчас мы наблюдаем весьма здоровые процессы в различных группах сирийской оппозиции. Эти процессы говорят о том, что ваши усилия становятся определяющими для многих других сирийцев, которых заботит судьба своей страны, - продолжил министр. - Те представители внешней оппозиции, которые привыкли действовать исключительно на основе ультиматумов, предварительных условий и больше продвигали идеи своих внешних спонсоров, чем интересы сирийского народа, постепенно теряют свое влияние".

Глава МИД РФ констатировал рост влияния тех, кто заинтересован в налаживании как можно скорее межсирийского диалога. "Мы активно стараемся помочь этим настроениям через активизацию процесса "Астаны" и через поддержку усилия ООН по развитию женевских раундов переговоров", - добавил он.

"Важный аспект: завязывание межсирийского диалога, обеспечение режима прекращения огня, создание зон деэскалации в рамках "астанинского процесса", налаживание мирной жизни - все это позволит перейти от противостояния между правительственными силами и вооруженной оппозиции к их сотрудничеству, в том числе по борьбе с терроризмом", - сказал Лавров.

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