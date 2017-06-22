Мешков: Москва рассчитывает провести заседание Совета Россия - НАТО в июле

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Москва рассчитывает на проведение заседания Совета Россия - НАТО (СРН) в ближайшие недели, но точной даты пока нет. Об этом заявил в четверг журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков.
"Точной даты пока нет, но работа ведется. Постараемся провести ее (встречу) в период до летних каникул. Да, уже в июле", - сказал он.
Предстоящая встреча Совета станет второй в этом году, первая состоялась 30 марта. В 2016 году СРН созывался три раза. До 2014 года и кризиса на Украине, который практически полностью парализовал работу этой структуры, заседания СРН на уровне послов проходили по несколько раз в месяц. Весной 2014 года в ответ на воссоединение Крыма с Россией НАТО заблокировала все практическое сотрудничество с Москвой, однако приняла решение сохранить площадку Совета как канал для политического диалога.