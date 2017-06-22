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МИД РФ: в работе над зонами деэскалации в Сирии остается ряд важных нюансов

Политика
22 июня, 15:45 дата обновления: 22 июня, 16:02 UTC+3

Замминистра иностранных дел Михаил Богданов сообщил, что эти нюансы рассматриваются в пакете документов, подготовленных к предстоящей 4-5 июля встрече в столице Казахстана

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Принципиальные договоренности о зонах деэскалации в Сирии достигнуты на встрече в Астане в мае, однако необходимо согласовать детали. Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. Таким образом он прокомментировал публикацию в газете "Известия", согласно которой между Ираном, Сирией и Турцией существуют противоречия по вопросу о размещении наблюдателей в зонах деэскалации.

"Мы являемся гарантами, мы подписали меморандум 4 мая, поэтому в принципиальном плане все согласовано, - сказал дипломат. - Есть много нюансов, они довольно важные для участников контактов".

Богданов сообщил, что указанные нюансы рассматриваются в пакете документов, подготовленных к предстоящей 4-5 июля встрече в столице Казахстана. "Мы надеемся, что все приедут (в Астану - прим. ТАСС). Там будут утверждаться дополнительные документы, очень важный прогресс для закрепления взаимопонимания по всем деталям обустройства, по всем деталям зон деэскалации", - отметил он.

"Это целый пакет документов, мы подготовили проекты, сейчас их очень активно обсуждают", - добавил замглавы МИД.

Богданов также заявил, что представитель сирийской оппозиции Ахмед аль-Джарба на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подтвердил участие части лидеров вооруженных группировок во встрече в Астане 4-5 июля.

"Мы надеемся, что они примут участие, - сказал он. - Сегодня (министр иностранных дел РФ) Сергей Викторович Лавров принимал Ахмеда аль-Джарбу, который возглавляет движение "Завтра Сирии", а раньше был главой Национальной коалиции (оппозиционных и революционных сил). Он нам подтверждал, что те лидеры, которых он знает и которые раньше принимали участие в "астанинском процессе" намерены вернуться туда".

С начала "астанинского процесса" состоялось четыре раунда переговоров - в январе, феврале, марте и мае 2017 года. Оппозиция принимала участие в двух первых из них и пропустила третий. Во время четвертого раунда делегация оппозиции бойкотировала первый день переговоров, но вернулась к работе на второй.

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Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
Персоны
Богданов, Михаил Леонидович
Страны
Сирия Казахстан
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