Богданов: Москва надеется, что визит короля Саудовской Аравии в РФ скоро состоится

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Москва выражает надежду, что визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию состоится в скором времени, когда будут определены удобные для обеих стран сроки. Об этом заявил в четверг спецпредствитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
"У них есть приглашение, подтверждено желание самого короля посетить Россию, - сказал он. - Сейчас, как я понимаю, речь идет об удобном времени, которое было бы приемлемо для российского руководства и короля Саудовской Аравии".
"Мы надеемся, что это довольно скоро состоится", - добавил дипломат.
Во время визита в Санкт-Петербург в июне 2015 года сын короля Саудовской Аравии, министр обороны королевства, (с 21 июня) наследный принц Мухаммед бен Сальман заявил, что король принял приглашение посетить Россию. В Кремле и МИД РФ неоднократно отмечали, что приглашение остается в силе.