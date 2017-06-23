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Рогозин обсудил с президентом Сербии вопросы экономического взаимодействия

Политика
23 июня, 11:38 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 23, июня. /ТАСС

Также вице-премьер РФ обсудил с президентом Сербии предстоящие проекты двух стран

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БЕЛГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин обсудил с избранным президентом Сербии Александаром Вучичем вопросы экономического взаимодействия Москвы и Белграда. Об этом Рогозин рассказал в пятницу в ходе встречи с экс-президентом Сербии Томиславом Николичем.

"Мы обсудили вопросы экономического взаимодействия с избранным прездентом, а также наши предстоящие проекты. Символично, что, когда я выходил от президента, туда приехала китайская делегация", - заявил Рогозин Николичу, который в настоящий момент руководит Нацсоветом по взаимодействию с РФ и КНР.

Рогозин прибыл в Белград в четверг вечером, он возглавляет российскую делегацию на церемонии инаугурации Вучича.

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Персоны
Вучич, Александар Рогозин, Дмитрий Олегович
Страны
Россия Сербия
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