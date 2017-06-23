МВД Катара уведомило посольство РФ об упрощении порядка выдачи виз

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Катара уведомило посольство России об упрощении порядка выдачи виз для ее граждан. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в российском диппредставительстве в Дохе.
"Официально через МИД страны мы не получали никаких указаний, но наши коллеги из МВД Катара предоставили копию документа, - рассказали в посольстве. - В документе говорится об упрощении визового режима для граждан ряда стран, в том числе и России".
"Согласно этому граждане России могут получить въездную туристическую визу сроком на один месяц в [дохийском] аэропорту Хамад при выполнении некоторых условий: наличие действующего загранпаспорта, который заканчивается не менее чем через полгода после даты выезда, обратный билет, подтверждение проживания в гостинице и денежные средств в эквиваленте 1500 долларов [наличными, либо банковская выписка]", - пояснили в дипмиссии.
На вопрос о времени действия данной меры собеседник агентства ответил, что она "вводится бессрочно, пока не будет принято другое решение".