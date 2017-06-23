Лавров: серьезных разговоров о замене минских договоренностей другим форматом не ведется

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Серьезных разговоров о замене минских договоренностей другим форматом не ведется, однако Киев регулярно предпринимает попытки спекулировать на этой теме. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью белорусским СМИ по случаю 25-летия установления дипломатических отношения. "Я не слышал серьезных разговоров о том, что минские соглашения себя исчерпали, - сказал он. - Несерьезных много, в основном они слышатся из Киева". Глава МИД РФ указал, что практически с момента подписания минских договоренностей украинские руководители стали искать предлоги, чтобы их не выполнять. "То вбрасывалась и очень долго муссировалась идея обращения в ООН, тем самым внося сумятицу в ту схему, которая предполагала опору на ОБСЕ. Потом стали говорить о каких-то вооруженных полицейских со стороны Евросоюза, потом - о необходимости вооруженной миротворческой миссии по линии ООН и так далее и тому подобное, - перечислил российский министр. - И сейчас мы, тем не менее, слышали из уст президента [Украины Петра] Порошенко, что минские договоренности должны выполняться полностью". Лавров указал, что, однако, затем представители Киева в различных форматах расшифровывают эти заявления. "А расшифровка выглядит так: да, минские договоренности должны выполняться, но не в той последовательности, которая там записана. Сначала мы, украинская власть, должны получить контроль над всем Донбассом, а потом мы выполним свои обязательства по проведению выборов и отражению какого-то статуса этого региона в конституции", - отметил глава МИД РФ. Попытки Киева получить контроль над Донбассом до выполнения политической части минских договоренностей противоправны и не соответствуют зафиксированным в них требованиям, заявил Лавров.

"Это противоправно, потому что минские договоренности были утверждены СБ ООН и они предполагают решения всех вопросов политических реформ - амнистия, закон об особом статусе Донбасса, закрепленный в конституции на постоянной основе, проведение выборов под контролем ОБСЕ - прежде чем Киев установит полный контроль над этим регионом", - сказал министр.

Глава МИД РФ подчеркнул, что "гарантии в виде особого статуса, в виде амнистии и выборов, которые должны действительно отражать волю проживающих на этих территориях людей абсолютно неизбежны, неотъемлемы".

Сотрудничество с США

Лавров также заявил, что Россия предложила США возобновить двусторонний канал контактов по Украине, но пока не получила ответа на это предложение.

"Был двусторонний канал США - Россия на уровне представителей госдепартамента и администрации президента РФ. Такие же двусторонние каналы у американцев существовали и с Парижем, и с Берлином, и с Киевом, - заявил он.

По словам министра, во время встреч с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Москве в апреле и в Вашингтоне в мае, а также при встрече с президентом США Дональдом Трампом, "при обсуждении украинского кризиса [мы] подтвердили нашу готовность возобновить этот двусторонний канал, если администрация Дональда Трампа сочтет это целесообразным". "Мы считаем, это было бы правильно, но пока каких-то конкретных откликов на эту нашу заинтересованность мы не получили", - пояснил Лавров.