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Лавров: планы НАТО нацелены на освоение свободного геополитического пространства

Политика
23 июня, 15:13 дата обновления: 23 июня, 15:26 UTC+3

Министр иностранных дел России подчеркнул, что предлоги, которые использует альянс для оправдания подобного рода действий, надуманные

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Планы НАТО никогда не менялись и всегда были нацелены на освоение свободного геополитического пространства, в том числе на востоке Европы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью белорусским СМИ по случаю 25-летия установления дипломатических отношений, отвечая на вопрос о расширении натовской инфраструктуры на Восток.

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"Мы уже многократно убедились, что все эти приготовления, которые сейчас реализуются на практике, когда инфраструктура НАТО приближается к нашим общим границам, когда новые подразделения направляются туда же, причем под лозунгом постоянной ротации, что это означает постоянное развертывание во всех практических смыслах. Мы прекрасно понимаем, что предлоги, которые используются для оправдания подобного рода действий, надуманные", - отметил глава МИД РФ.

По его словам, если бы "не было государственного переворота на Украине, после которого мы вынуждены были прийти на защиту тех людей, которые отказались подчиняться путчистам неонацистского толка, все равно было бы что- нибудь придумано".

"Натовские планы никогда не менялись и с разной степенью интенсивности были нацелены на то, чтобы жадно осваивать то геополитическое пространство, которое, как они считали, оказалось "бесхозным" после распада Советского Союза, - подчеркнул Лавров. - Эта стратегия, к огромному сожалению, возобладала над теми, кто предлагал после распада Советского Союза идти не по пути укрепления Североатлантического альянса, его бесконечного расширения во все стороны и, прежде всего, на Восток; не по пути углубления разделительных линий в Европе, а все-таки по пути выработки общего подхода, может быть, под крышей ОБСЕ, либо под какой-либо иной универсальной крышей - подхода, который опирался бы на обеспечение равной неделимой безопасности для всех стран Североатлантического региона".

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