Лавров: РФ приветствует достижения в сфере стабилизации ситуации в Ливане

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Москва приветствует достижения в сфере стабилизации ситуации в Ливане и последовательно выступает за выбранный путь урегулирования. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с председателем ливанской Прогрессивно-социалистической партии Валидом Джумблатом.

"Вы регулярно у нас бываете, и для нас это важно, что позволяет услышать из первых уст оценку ситуации, - сказал глава МИД. - Мы виделись пару лет назад, с тех пор события на Ближнем Востоке не стоят на месте. Не сказать, что ситуация нормализовалась, но кое-какие позитивные перемены возникают".

По словам Лаврова, уже плодотворно сказываются договоренности, достигнутые в конце 2016 года между ливанскими политическими силами, - избрание президентом Ливана Мишеля Ауна и формирование правительства во главе с Саадом Харири.

"Мы последовательно выступаем именно за такой путь урегулирования политического кризиса в Ливане, - отметил министр. - Рады, что наши друзья вышли в направлении стабилизации ситуации".

Валид Джумблат в свою очередь отметил, что усилия России по политическому урегулированию кризиса в Сирии должны быть поддержаны международными игроками.

"Ценим усилия РФ, направленные на политическое урегулирование в Сирии, - сказал он. - Однако усилия России не смогут увенчаться успехом, если они не будут пользоваться поддержкой всех международных сил. К сожалению, некоторые страны, возможно, не хотят поддерживать курс на достижение политического урегулирования в Сирии и в регионе". По словам Джумблата, в подобном случае кризис будет продолжаться.

Он отметил, что создание зон деэскалации позволит вернуться домой сирийским беженцам, которые живут в том числе в Ливане. "Успех этого проекта позволит частично решить проблему сирийских беженцев", - добавил политик.

Коснувшись российско-ливанских отношений, он подчеркнул, что в республике ценят "усилия РФ по поддержке стабильности и единства Ливана".