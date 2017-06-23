ЦИК РФ: "избирательные штабы" Навального не регулируются выборным законодательством

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Организация так называемых избирательных штабов для поддержки кандидатур оппозиционера Алексея Навального на выборах президента России никак не регулируется избирательным законодательством, так как предвыборная кампания еще не назначена официально. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте Центризбиркома России.

В заявлении говорится, что "в настоящее время никакой официальной избирательной кампании по выборам президента РФ не проводится", очередные выборы должны состояться в марте 2018 года. Решение о назначении данных выборов должно быть принято в декабре 2017 года.

"Таким образом, официальное выдвижение кандидатов будет возможно начиная с декабря 2017 года и только после официального опубликования соответствующего постановления Совета Федерации. Учитывая вышеизложенное, действия по организации "штабов" для поддержки "кандидата" А.А. Навального находятся за рамками официальной избирательной кампании по выборам президента РФ и вне регулирования законодательства о выборах", - подчеркивается в сообщении ЦИК.

Об участии Навального в выборах

Ведомство также напомнило, что Навальный был осужден (по делу "Кировлеса" - прим. ТАСС) по части 3 статьи 33, части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ на пять лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей, при этом назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 1 год 5 месяцев. Приговор уже вступил в силу.

"Следовательно, в настоящее время Навальный не обладает пассивным избирательным правом", - указывает ЦИК, ссылаясь на федеральные законы об основных гарантиях избирательных прав и о выборах президента.

Сам Навальный ранее заявлял, что не видит юридических препятствий для своего участия в выборах президента в марте 2018 года, так как "в Конституции России прямо записано, что участвовать в выборах не может тот, кто содержится в местах лишения свободы", а он приговорен условно. Он говорил о намерении обжаловать в Конституционном суде РФ норму закона, запрещающую ему баллотироваться в президенты РФ с непогашенным условным сроком по тяжкой статье.

"Относительно отсутствия указанных ограничений в части 3 статьи 32 Конституции РФ следует отметить: Конституция РФ (часть 3 статьи 55) прямо предусматривает в ряде случаев возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина федеральным законом", - говорится в заявлении ЦИК.

Эти ограничения были предметом рассмотрения Конституционным судом (КС) в 2013 году, напоминает комиссия. Согласно позиции КС, Конституция РФ "позволяет предъявлять к претендентам на замещение выборных должностей специальные требования, проистекающие из конституционно-правового статуса лиц, замещающих соответствующие должности".

Суд подчеркнул, что ограничение пассивного избирательного права и, соответственно, запрет занимать выборные публичные должности для лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, "как мера, направленная на предотвращение подрыва социальной поддержки и легитимности органов публичной власти, преследует конституционно значимые цели повышения конституционной ответственности и действенности принципов правового демократического государства, сохранения и надлежащего функционирования публичного правопорядка, предупреждения криминализации власти".

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила в интервью телеканалу "Дождь", что у Навального "нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости", что соответствует российскому законодательству.