Минюст включил в реестр НКО-иноагентов фонд соцпроектов "Новое время"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минюст России включил Свердловский региональный общественный фонд социальных проектов "Новое время" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

Как говорится в сообщении министерства, "решение о включении указанной организации в реестр принято Минюстом России по итогам рассмотрения поступившего от нее заявления".

Региональный общественный фонд "Новое время" создан в 1999 году и занимается помощью ВИЧ-инфицированным и больным наркоманией на территории Свердловской области.