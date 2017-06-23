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Минюст включил в реестр НКО-иноагентов фонд соцпроектов "Новое время"

Политика
23 июня, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Фонд "Новое время" был создан в 1999 году и занимается помощью ВИЧ-инфицированным и больным наркоманией в Свердловской области

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минюст России включил Свердловский региональный общественный фонд социальных проектов "Новое время" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

Как говорится в сообщении министерства, "решение о включении указанной организации в реестр принято Минюстом России по итогам рассмотрения поступившего от нее заявления".

Региональный общественный фонд "Новое время" создан в 1999 году и занимается помощью ВИЧ-инфицированным и больным наркоманией на территории Свердловской области.

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