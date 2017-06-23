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Мэр Екатеринбурга Ройзман выдвинулся кандидатом в губернаторы Свердловской области

Политика
23 июня, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Выборы губернатора назначены на 10 сентября

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Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Свердловская избирательная комиссия приняла документы от мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана для участия в выборах губернатора региона. Об этом ТАСС сообщил в пятницу глава избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.

Кандидатуру Ройзмана выдвинула партия "Яблоко". Выборы губернатора Свердловской области назначены на 10 сентября 2017 года.

"Ройзман выдвинулся кандидатом в губернаторы. Он сдал документы о выдвижении, следующим этапом будет сдача документов на регистрацию. У нас есть понятие кандидат, далее следующее понятие - зарегистрированный кандидат", - сказал глава свердловского облизбиркома.

По его словам, чтобы стать зарегистрированным кандидатом необходимо собрать листы поддержки от муниципальных депутатов представительных органов и глав муниципальных образований ("муниципальный фильтр" - прим. ТАСС), избранных на прямых выборах. Подписи необходимо собрать до 26 июля.

Каждый кандидат должен собрать не менее 126 и не более 132 подписей в свою поддержку, подписи должны быть собраны не менее чем в 55 муниципальных районах и городских округах, а также в сельских и городских поселениях. Из 126 подписей не менее 108 и не более 113 должны быть собраны от депутатов районных дум и глав городских округов, остальные - от депутатов сельских и городских поселений.

Свердловский облизбирком ранее принял документы от семи кандидатов: врио губернатора Евгения Куйвашева ("Единая Россия"), депутата гордумы Екатеринбурга Дмитрия Сергина ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), депутата Заксобрания области Дмитрия Ионина ("Справедливая Россия"), управляющего директора "Плюс банка" Алексея Парфенова (КПРФ), Игоря Торощина (ЛДПР), депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселева ("Зеленые") и Виктора Костромина ("Народ против коррупции").

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