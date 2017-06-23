Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Единая Россия" выдвинула Алиханова кандидатом на пост губернатора Калининградской области

Политика
23 июня, 20:49 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 23, июня. /ТАСС

Врио губернатора стал пятым выдвинутым претендентом на пост главы области

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Калининградское региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло кандидатом на пост губернатора области на досрочных выборах 10 сентября Антона Алиханова, который в настоящее время исполняет обязанности главы региона. Об этом ТАСС сообщили в областной избирательной комиссии.

"По результатам тайного голосования члены первичных отделений (партии) всех районов области выдвинули кандидатом на должность губернатора Калининградской области временно исполняющего обязанности главы региона Антона Алиханова", - сказали в избиркоме.

Врио губернатора стал пятым выдвинутым претендентом на пост главы области. Ранее с кандидатурами определились региональные отделения ЛДПР, КПРФ, экологической партии "Зеленые" и Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС). Этап выдвижения кандидатов продлится до конца дня 29 июня.

Антон Алиханов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области 6 октября 2016 года. До этого в течение года он работал заместителем председателя областного правительства, исполнял обязанности главы правительства региона. Алиханов родился 17 сентября 1986 года в городе Сухуми. Он окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов РФ по специальностям "финансы и кредит" и "юриспруденция", является кандидатом экономических наук.

С 2010 года Алиханов работал в Министерстве юстиции РФ, с 2013 года перешел на государственную службу в Министерство промышленности и торговли РФ. 22 сентября 2015 года распоряжением губернатора Калининградской области он был назначен заместителем председателя правительства Калининградской области. 30 июля 2016 года был назначен на пост врио главы областного правительства.

Решением Калининградской областной думы досрочные выборы губернатора области назначены на 10 сентября 2017 года. Голосование будет проходить на два часа дольше обычного - с 07:00 до 21:00 по местному времени, ранее оно проходило с 08:00 до 20:00. Регистрация кандидатов пройдет с 11 июля до 21 июля, правом их выдвижения обладают зарегистрированные политические партии, процедура самовыдвижения не предусмотрена. По данным на июль прошлого года, в голосовании смогут принять участие более 782 тыс. избирателей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Алиханов, Антон Андреевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пять человек, включая двоих детей, погибли в аквапарке в Турции от удара током
2
WP: Обама планировал внедрить хакерское ПО в российскую инфраструктуру
3
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
4
Минфин Украины подал апелляцию в суд Лондона по делу о долге в $3 млрд перед РФ
5
ФАС подготовит проекты документов об изъятии понятия роуминг из законодательства
6
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
7
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о курортном сборе
Темы дня
Загрузка...
Реклама