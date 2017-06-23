"Единая Россия" выдвинула Алиханова кандидатом на пост губернатора Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Калининградское региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло кандидатом на пост губернатора области на досрочных выборах 10 сентября Антона Алиханова, который в настоящее время исполняет обязанности главы региона. Об этом ТАСС сообщили в областной избирательной комиссии.

"По результатам тайного голосования члены первичных отделений (партии) всех районов области выдвинули кандидатом на должность губернатора Калининградской области временно исполняющего обязанности главы региона Антона Алиханова", - сказали в избиркоме.

Врио губернатора стал пятым выдвинутым претендентом на пост главы области. Ранее с кандидатурами определились региональные отделения ЛДПР, КПРФ, экологической партии "Зеленые" и Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС). Этап выдвижения кандидатов продлится до конца дня 29 июня.

Антон Алиханов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области 6 октября 2016 года. До этого в течение года он работал заместителем председателя областного правительства, исполнял обязанности главы правительства региона. Алиханов родился 17 сентября 1986 года в городе Сухуми. Он окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов РФ по специальностям "финансы и кредит" и "юриспруденция", является кандидатом экономических наук.

С 2010 года Алиханов работал в Министерстве юстиции РФ, с 2013 года перешел на государственную службу в Министерство промышленности и торговли РФ. 22 сентября 2015 года распоряжением губернатора Калининградской области он был назначен заместителем председателя правительства Калининградской области. 30 июля 2016 года был назначен на пост врио главы областного правительства.

Решением Калининградской областной думы досрочные выборы губернатора области назначены на 10 сентября 2017 года. Голосование будет проходить на два часа дольше обычного - с 07:00 до 21:00 по местному времени, ранее оно проходило с 08:00 до 20:00. Регистрация кандидатов пройдет с 11 июля до 21 июля, правом их выдвижения обладают зарегистрированные политические партии, процедура самовыдвижения не предусмотрена. По данным на июль прошлого года, в голосовании смогут принять участие более 782 тыс. избирателей.