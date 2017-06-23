Косачев: в ФРГ осознают "тупиковость кризиса" в отношениях России и Запада

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Германские политики и политологи осознают тупиковую ситуацию в отношениях России и Запада. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев по итогам германо-российской конференции "Потсдамские встречи" в Берлине.

"На нынешней, двадцатой по счету встрече атмосфера заметно отличалась от предыдущих, в которых тоже доводилось участвовать. Эмоции, связанные с Украиной и Крымом, явно уходят в прошлое. И появились две объединяющие, а не разъединяющие темы - обоюдная обескураженность зигзагами в политике США при Трампе и опять же обоюдное осознание тупиковости кризиса в отношениях Запада с Россией", - написал он на своей странице в Facebook.

Сенатор отметил, что участники встречи со стороны ФРГ озадачены "поспешными и аляповатыми" американскими инициативами по расширению антироссийских санкций, которые могут коснуться и европейских компаний. "Это - красная линия, переход за которую способен радикально испортить отношения между США и объединенной Европой", - считает он.

"Усиливается ощущение, что ради разрыва замкнутого и порочного круга взаимных претензий всем нам рано или поздно придется проявить нелинейный подход, подведя черту под неудачным для международных отношений периодом последних 25 лет с тем, чтобы начать с чистого листа", - подчеркнул сенатор, добавив, что в противном случае продолжится деградация мировой политики.

Ежегодная конференция "Потсдамские встречи", в которой принимают участие ведущие политики и политологи России и Германии, проходит при участии неправительственной организации Германо-российский форум. Юбилейные встречи на тему "Запад и Россия: Пути политического и экономического выхода из кризиса" прошли в Берлине 22-23 июня.