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СМИ: Рогозин заявил о безусловной поддержке Сербии

Политика
23 июня, 23:27 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 23, июня. /ТАСС

По словам вице-премьера РФ, "мы являемся традиционными друзьями и продолжаем ими оставаться"

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БЕЛГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Россия безусловно поддерживает Сербию и считает ее свои другом. Об этом заявил в пятницу вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в эфире сербской национальной телерадиокомпании РТС.

"Мы являемся традиционными друзьями и продолжаем ими оставаться. Россия в любом случае поддерживает Сербию", - сказал Рогозин.

Вице-премьер прибыл в Белград в четверг вечером, он возглавляет российскую делегацию на церемонии инаугурации президента Александара Вучича. Политик провел встречу с вступившим в должность главой государства, обсудив с ним широкий спектр вопросов взаимодействия двух стран. Затем Рогозин провел встречу с экс-президентом Томиславом Николичем, обсудив экономическое сотрудничество России и Сербии.

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