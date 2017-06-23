СМИ: Рогозин заявил о безусловной поддержке Сербии

БЕЛГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Россия безусловно поддерживает Сербию и считает ее свои другом. Об этом заявил в пятницу вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в эфире сербской национальной телерадиокомпании РТС.

"Мы являемся традиционными друзьями и продолжаем ими оставаться. Россия в любом случае поддерживает Сербию", - сказал Рогозин.

Вице-премьер прибыл в Белград в четверг вечером, он возглавляет российскую делегацию на церемонии инаугурации президента Александара Вучича. Политик провел встречу с вступившим в должность главой государства, обсудив с ним широкий спектр вопросов взаимодействия двух стран. Затем Рогозин провел встречу с экс-президентом Томиславом Николичем, обсудив экономическое сотрудничество России и Сербии.