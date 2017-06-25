Яровая назвала фейковыми и русофобскими заявления главы ЦРУ в адрес РФ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (фракция "Единая Россия") расценивает заявления директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Марка Помпео о попытках России в течение десятилетий подорвать демократию в США как фейковые и русофобские, имеющие целью "закошмарить" сознание американцев.

По мнению Яровой, которое приводит ее пресс-служба, главы ЦРУ "фейковые и русофобские, это, прежде всего, очередная атака на сознание американцев и европейцев, которых кошмарят только с одной целью - загнать в западню страха и подчинения агрессивной политике гонки вооружения и уничтожения свободы мышления". Парламентарий видит "кризис американской демократии внутри самой системы США, когда американские спецслужбы и политики так запутали американцев информационными фейками и истериками, что никто уже не понимает что такое безопасность и мир вокруг".

"Кто победит: здравый смысл граждан или провокационные фобии и ложь политиков - это вопрос внутри США", - уверена Яровая. "Хочется верить, что победит демократия американских граждан, а не информационно-политическое насилие их политиков и манипуляции их бюрократии", - заключила вице-спикер Госдумы.

Ранее в интервью телекомпании MSNBC Помпео заявил, что россияне якобы "десятилетиями пытаются подорвать американскую демократию". При этом он отрицательно ответив на вопрос, есть ли у него доказательства причастности руководства РФ к хакерским атакам в США перед выборами.

Ранее американские законодатели объявили о начале расследования совершенных во время президентской кампании кибератак против политических организаций США, ответственность за которые Вашингтон пытается возложить на Москву. Эти обвинения были одним из основных предлогов для введения в декабре прошлого года санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, ФСБ и Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ. Кроме того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя указанные санкции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их проявлением агрессии.