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Володин начинает визит в Сеул, где пройдет Совещание спикеров парламентов стран Евразии

Политика
26 июня, 0:06 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 26, июня. /ТАСС

Главной темой совещания станет "развитие межпарламентского сотрудничества в интересах совместного благополучия стран евразийского региона"

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СЕУЛ, 26 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник начинает официальный двухдневный визит в Республику Корея, в рамках которого примет участие во втором Совещании спикеров парламентов стран Евразии.

Как сообщили журналистам в думском управлении по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, в понедельник в Сеуле запланированы двусторонние встречи Володина со спикером Национального собрания Кореи Чон Се Гюном и главами парламентов - участников форума.

27 июня состоится совещание, главной темой которого станет "развитие межпарламентского сотрудничества в интересах совместного благополучия стран евразийского региона". Соорганизаторами мероприятия выступают Госдума и Национальное собрание Кореи, Вячеслав Володин и Чон Се Гюн будут председательствовать на пленарных заседаниях.

В совещании примут участие представители 26 стран, в том числе впервые из стран Евросоюза - Чехии, Словакии (на уровне спикеров) и Венгрии. Руководителей своих законодательных органов делегировали Армения, Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Пакистан и Филиппины. На форум также прибыли парламентарии Белоруссии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Туркмении и Таиланда. Евразийский экономический союз будет представлять председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

"По итогам совещания будет приниматься достаточно насыщенная резолюция, - рассказал журналистам член российской делегации, глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его словам, документ обсуждался заранее, и к нему уже поступило много поправок от национальных делегаций.

"Главное, что несмотря на все санкции [принятые рядом стран в отношении РФ], здесь мы наблюдаем серьезное расширение количества участников [по сравнению с первым Совещанием]", - подчеркнул парламентарий. Он отметил, что в перспективе планируется сделать форум "органом, который будет работать не только от встречи к встрече, но и между форумами будут действовать рабочие группы, которые в том числе будут готовить итоговые документы".

Итоги первого совещания

Первое совещание спикеров парламентов Евразии состоялось в Москве 19 апреля 2016 года. По итогам дискуссий главы законодательных органов приняли заявление, в котором решительно осудили международный терроризм и обязались объединить усилия в борьбе с этой угрозой международному сообществу.

В документе также отмечается растущее значение Евразии для мировой торговли и экономики, а также как полюса формирования гармоничного мира, основанного на праве каждой нации на достижение устойчивого социального и культурного развития.

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Володин, Вячеслав Викторович
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