Володин проиллюстрировал связи РФ и Кореи на примере судьбы семьи иркутского депутата

СЕУЛ, 26 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером Национального собрания Кореи Чон Се Гюном проиллюстрировал историю взаимоотношений РФ и Кореи на примере судьбы семьи депутата Госдумы от Иркутской области Сергея Тена, который имеет корейские корни.

Володин находится в Сеуле с официальным двухдневным визитом. Во вторник здесь состоится второе совещание спикеров парламентов стран Евразии, а в понедельник проходят двусторонние переговоры главы российской делегации с другими участниками форума.

"Когда вы говорили, что у вас есть большая и эффективная [парламентская] группа дружбы с Россией, у нас есть депутат Госдумы, который наполовину кореец", - сказал глава нижней палаты парламента РФ. "Сергей Юрьевич удивительный человек, его папа был тоже депутатом Госдумы", - сообщил он.

"В свое время, во время оккупации Кореи Японией его родители были вывезены на Сахалин, и оттуда пошел их род. Они потом переехали в Иркутск, где сейчас живет Тен, оттуда он избирался в Госдуму", - рассказал Володин.

"Так через историю жизни человека и его предков можно проследить в том числе отношения и наших стран, - констатировал он. - Они всегда строились на принципах добрососедства и уважения друг к другу".

Спикер Госдумы в этой связи напомнил, что 4,5 тыс. советских солдат погибли, освобождая Корею, "они прошли до 38-й параллели, после чего захватчики бежали из Кореи". "Это тоже наша с вами история", - обратил внимание он.

Основа для крепкого взаимодействия

Касаясь предстоящего совещания спикеров парламентов Евразии, Володин подчеркнул, что в ходе общения в таком формате участники "лучше понимают друг друга и проблемы, которые беспокоят граждан их стран". "Отношения Кореи и России развиваются, и очень важно, чтобы мы делали все для этого в рамках межпарламентских контактов", - добавил он.

Со своей стороны Чон Се Гюн отметил, что недавно было сформировано новое правительство Кореи. "Очень рад тому, что вы являетесь первыми высокими гостями", - обратился он к Володину.

Корейский политик напомнил, что их предшественники на постах спикера Госдумы и Национального собрания являются соинициаторами совещания спикеров парламентов стран Евразии. "Можем уверенно сказать, что это собрание играет важную роль в Евразии", - заявил он.

"В этом году мы проводим второе совещание, и я думаю, что эта традиция заложит основу для крепкого взаимодействия между нашими странами, чтобы эти контакты продолжались", - заключил Чон Се Гюн.