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Захарова: никакой спонтанности в возможной ротации посла РФ в США нет

Политика
26 июня, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что решение о возвращении или назначении послов принимает президент РФ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Вопрос о возможной ротации посла России в США решается в плановом порядке, ни о какой спонтанности речи не идет. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Всю ночь мне писали и звонили западные журналисты, требуя (буквально так) подтвердить "отъезд посла (Сергея) Кисляка из Вашингтона в июле". Об этом, с их слов, всем рассказывает бывший посол США в России (Майкл) Макфол", - написала дипломат на своей странице в Facebook.

Захарова напомнила, что решение о возвращении или назначении послов принимает президент РФ. "Это происходит в плановом порядке сразу после того, как назначен новый посол. Бывают исключения, когда по ряду причин посол прекращает свои полномочия до назначения нового посла (разрыв или понижение уровня дипломатических отношений, состояние здоровья, смерть), - отметила она. - В данном случае все, что касается ротации российских послов в различных странах, проходит в плановом порядке".

"И если будет принято решение о назначении в США нового посла (а это целая процедура, занимающая несколько месяцев, соответственно ни о какой спонтанности речи нет), то Сергей Иванович Кисляк, проработавший в США 9 лет, войдет в историю двусторонних отношений как человек, делавший все возможное для их развития даже в самые сложные моменты, - подчеркнула Захарова. - Чего не скажешь о Макфоле, сбежавшем с позором из Москвы, провалив не только все возможные дипломатические задачи и протокольные явки и пароли, но даже ту странную миссию, которую ему поручила администрация (Барака) Обамы".

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Кисляк, Сергей Иванович Захарова, Мария Владимировна
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