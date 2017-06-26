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Вопросы, поднятые при подготовке "Прямой линии", переданы в регионы и в ведомства

Политика
26 июня, 13:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что физически невозможно выйти на решение каждой проблемы, которая была обозначена в массиве вопросов

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. На все обращения, поступившие президенту РФ Владимиру Путину к "Прямой линии", физически невозможно отреагировать, однако подборки по проблемным темам переданы в ведомства и регионы.

Отвечая на вопросы журналистов о реакции главы государства на обращения, поступившие к "Прямой линии" 15 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что данная программа является совместным проектом телеканалов Первого и ВГТРК. "Вопросы, которые поступают на проект, безусловно, анализируются, принимаются меры, но каждое из этих обращений не может быть персонально обработано", - отметил представитель Кремля. Он пояснил, что подобные вопросы "юридически не являются официальными обращениями к президенту РФ, вопросы собирают организаторы проекта".

"Безусловно, те проблемы, которые были озвучены во время прямого эфира, вошли в перечень поручений президента", - напомнил Песков. По его словам, "для информации, для понимания положения дел на местах подборки подготовлены и отправлены в различные ведомства и главам регионов, которые будут анализировать этот массив".

"Физически невозможно выйти на решение каждой проблемы, которая была обозначена в массиве (вопросов президенту), который насчитывает более 2,5 млн обращений", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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