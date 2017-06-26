Врио главы Севастополя подарил чиновнику газонокосилку за плохой покос травы в городе

Стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге готов на 75%Спорт 26 июня, 14:51
Женская сборная России впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по шахматамСпорт 26 июня, 14:46
Экс-глава совета директоров "Аэрофлота" Андросов не вошел в новый состав советаТранспорт 26 июня, 14:41
"Теплицы Белогорья" увеличат урожайность овощей после модернизации хозяйстваБанк историй успеха 26 июня, 14:35
ЦСКА подписал новый контракт с американским баскетболистом ХиггинсомСпорт 26 июня, 14:34
РФ и Финляндия подписали протокол об описании общей границы после 10-летней сверкиПолитика 26 июня, 14:28
Легкоатлеты РФ на Европейском олимпийском фестивале выступят под флагом своей страныСпорт 26 июня, 14:21
Генсек ФИФА Самура посетит старейшую мечеть КазаниСпорт 26 июня, 14:14
Известные зарубежные эксперты поделятся опытом с участниками летнего кампуса РАНХиГСНовости партнеров 26 июня, 14:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников подарил директору департамента городского хозяйства Андрею Чибисову газонокосилку за некачественный выкос травы в Севастополе, где сейчас установлен пожароопасный период. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Севастополя.
"Вам горожане передали небольшой презент - косилку для травы. Если через две недели все работы не будут выполнены, вы, Андрей Сергеевич, сами возьмете ее в руки. Если не сумеете организовать работу своих подчиненных, будете выполнять ее самостоятельно", - приводит пресс-служба слова Овсянникова.
На заседании правительства в понедельник Чибисов доложил о ходе работ по выкосу травы на территории города. Так, по состоянию на 26 июня, в Севастополе силами 124 человек выкошено 495 га травы. В день скашивают около 40 га, однако, допущено отставание от утвержденного плана, которое, по словам Чибисова, будет устранено до 10 июля.
В свою очередь врио губернатора напомнил, что все ресурсы для качественного выполнения этой работы есть. "Распределите зоны ответственности между Севавтодором, ГБУ "Парки и скверы", местными администрациями и управляющими компаниями. Решите задачу!", - добавил он.
Сейчас в Севастополе температура воздуха днем достигает 27 градусов, при отсутствии осадков сухая невыкошенная трава может стать причиной пожаров, на что неоднократно обращало внимание руководство регионального управления МЧС.