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Врио главы Севастополя подарил чиновнику газонокосилку за плохой покос травы в городе

Политика
26 июня, 13:43 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 26, июня. /ТАСС

Сейчас в городе установлен пожароопасный период и сухая невыкошенная трава может стать причиной пожаров

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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников подарил директору департамента городского хозяйства Андрею Чибисову газонокосилку за некачественный выкос травы в Севастополе, где сейчас установлен пожароопасный период. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Севастополя.

"Вам горожане передали небольшой презент - косилку для травы. Если через две недели все работы не будут выполнены, вы, Андрей Сергеевич, сами возьмете ее в руки. Если не сумеете организовать работу своих подчиненных, будете выполнять ее самостоятельно", - приводит пресс-служба слова Овсянникова.

На заседании правительства в понедельник Чибисов доложил о ходе работ по выкосу травы на территории города. Так, по состоянию на 26 июня, в Севастополе силами 124 человек выкошено 495 га травы. В день скашивают около 40 га, однако, допущено отставание от утвержденного плана, которое, по словам Чибисова, будет устранено до 10 июля.

В свою очередь врио губернатора напомнил, что все ресурсы для качественного выполнения этой работы есть. "Распределите зоны ответственности между Севавтодором, ГБУ "Парки и скверы", местными администрациями и управляющими компаниями. Решите задачу!", - добавил он.

Сейчас в Севастополе температура воздуха днем достигает 27 градусов, при отсутствии осадков сухая невыкошенная трава может стать причиной пожаров, на что неоднократно обращало внимание руководство регионального управления МЧС.

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Овсянников, Дмитрий Владимирович
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