Песков: "нормандская четверка" прорабатывает возможность телефонного разговора лидеров

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Лидеры "нормандской четверки" (России, Франции, ФРГ и Украины) могут провести в ближайшее время телефонный разговор. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли такой контакт в графике главы российского государства Владимира Путина 26 июня.

"Такая возможность (телефонного разговора "четверки") прорабатывается по дипломатическим каналам", - сказал Песков.

На минувшей неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что телефонный разговор в нормандском формате планируется. Тогда он не смог уточнить дату предполагаемого контакта. При этом он сообщил, что возможность встречи "четверки" пока не прорабатывается. В частности, речь об ее организации "на полях" саммита Группы двадцати 7-8 июля в Гамбурге не идет.

Президент Франции Эманюэль Макрон заявил после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, что лидеры "нормандской четверки" могут встретиться в конце июня-начале июля.

Нормандский формат включает в себя Россию, Украину, Францию и ФРГ. Эти страны занимаются обсуждением путей урегулирования внутриукраинского кризиса.