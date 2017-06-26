Путин обсудил с Совбезом РФ социально-экономические вопросы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ходе совещания были обсуждены текущие социально-экономические вопросы, а также ряд актуальных международных тем", - сказал он.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин.