Путин обсудил с Совбезом РФ социально-экономические вопросы

Долги и браконьеры: что мешает побороть лесные пожары в байкальском регионеСибирь 26 июня, 16:18
Бруклинский дом Аль Капоне выставлен на продажу за $2,85 млнОбщество 26 июня, 16:04
Премьер-министр Словакии считает, что матч молодежного ЧЕ Италия - Германия был договорнымСпорт 26 июня, 16:02
Гидрометцентр прогнозирует дождливую погоду во время финала Кубка конфедерацийСпорт 26 июня, 15:50
Самигуллин: Кубок конфедераций дает возможность поделиться опытом межрелигиозного единстваСпорт 26 июня, 15:49
Олег Королев: в Липецкой области продолжится комплексное развитие сельских территорийНовости партнеров 26 июня, 15:46
Главком ВМФ: четвертый "Борей" спустят на воду в августеАрмия и ОПК 26 июня, 15:38
В Югре прошел митинг памяти первого мэра Нефтеюганска Владимира ПетуховаНовости Урала 26 июня, 15:35
В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали из-за иска об отцовствеОбщество 26 июня, 15:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В ходе совещания были обсуждены текущие социально-экономические вопросы, а также ряд актуальных международных тем", - сказал он.
В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин.