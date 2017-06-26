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Путин обсудил с Совбезом РФ социально-экономические вопросы

Политика
26 июня, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Также обсуждался ряд международных тем, отметил пресс-секретарь президента

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ходе совещания были обсуждены текущие социально-экономические вопросы, а также ряд актуальных международных тем", - сказал он.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин.

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Персоны
Вайно, Антон Эдуардович Шойгу, Сергей Кужугетович Лавров, Сергей Викторович Песков, Дмитрий Сергеевич Нарышкин, Сергей Евгеньевич Патрушев, Николай Платонович Путин, Владимир Владимирович Матвиенко, Валентина Ивановна Медведев, Дмитрий Анатольевич Бортников, Александр Васильевич Колокольцев, Владимир Александрович
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