Володин: сотрудничество президентов РФ и Казахстана задает темп работе парламентариев

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СЕУЛ, 26 июня. /ТАСС/. Взаимодействие президентов России и Казахстана задает темп работе парламентов этих стран, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным.
Володин находится в Сеуле с официальным двухдневным визитом. Во вторник здесь состоится второе совещание спикеров парламентов стран Евразии, а в понедельник проходят двусторонние переговоры главы российской делегации с другими участниками форума.
"Те узы дружбы и взаимодействие, которые связывают Россию и Казахстан, позволяют говорить, что мы находим решения самые разные, и отношения наших глав государств задают темп работе парламентов, и мы будем делать все, чтобы те решения, которые они принимают, были реализованы через законодательство, закреплены через правовую базу. В этом тоже наша задача", - сказал Володин в понедельник.
В свою очередь, Нигматулин согласился, что "именно динамика встреч, результативность встреч глав государств задают и тон, и темп, и повестку дня".
В отношении предстоящего во вторник пленарного заседания второго совещания спикеров парламентов стран Евразии Володин отметил, что "этот формат объединяет и тех, кто работает и представляет свои народы в Европе, и тех, кто представляет своих избирателей в парламентах в Азии". "Конечно, такая форма позволяет обсуждать многие вопросы и находить решения, хотя, если говорить откровенно, для нас это не является проблемой - для Госдумы, для парламента Казахстана. Мы общаемся более тесно, этот формат носит товарищеский, дружеский характер, мы, наверное, можем обсуждать накопившиеся вопросы более оперативно, чем представители других стран", - сказал спикер Госдумы. Вместе с тем общение необходимо, добавил он.
"В основе нашей работы лежит диалог с гражданами, диалог между собой на межпарламентском уровне, и эта форма позволяет нам видеть, как развивается законодательство в других странах, как развивается экономика в других странах, какие есть вызовы и какие решения нужно принимать по тем вопросам, которые волнуют все страны. Завтра, надеюсь, мы эти вопросы обсудим", - добавил Володин.