Косачев: заявляя о готовящейся химатаке в Сирии, США сами могут планировать удар

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Заявление Вашингтона о подготовке властей Сирии к химической атаке может говорить о планах США нанести удар по сирийским войскам. Такое мнение высказал во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее в США было распространено письменное заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, согласно которому американское правительство усматривает признаки потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению химического оружия в Сирии.

Как сообщил Косачев журналистам, публичные выступления пресс-секретаря Белого дома "больше пугают применительно к собственным планам Вашингтона".

По его мнению, "либо в США действительно знают о планах химатаки (как и то, что осуществлять ее будет вовсе не Дамаск), но тогда это развязывает руки террористам, ведь виновный уже назван заранее, либо Америка готовит собственный упреждающий удар по сирийским войскам и апеллирует к теме, которая уже раскручена на мировом уровне и потому заведомо оправдает любые превентивные действия".

Косачев отметил, что в пользу этой версии говорит "откровенная демагогия спикера Белого дома про грядущую массовую гибель мирных жителей, в том числе невинных детей, в результате якобы намечаемых химических атак Дамаска".

В любом случае, считает сенатор, "Вашингтон выглядит крайне неприглядно в этой истории". "Либо он знает о предстоящей атаке и не пытается ее предотвратить, но заведомо валит вину за нее на неудобного сирийского лидера. Либо он вводит в заблуждение мировую общественность очередной "пробиркой с белым порошком" для оправдания собственных агрессивных действий", - заключил Косачев.