МВД РФ: вопрос об ужесточении правил въезда в Россию для граждан Украины пока не решен

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Министерство внутренних дел России пока не решило вопрос об ужесточении въезда в РФ граждан Украины. Об этом ТАСС сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова.
"Вопрос концептуально пока не решен", - сказала она.
27 июня на пресс-конференции спикер украинского парламента Андрей Парубий сообщил, что Верховная рада готовит обращение к правительству Украины по поводу введения визового режима с Россией.
Ранее глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предложил создать электронную платформу, в рамках которой граждане РФ будут обязаны заблаговременно информировать о намерении посетить украинское государство, а фракция "Народной фронт" в Верховной раде экс-премьера Арсения Яценюка выступила с инициативой ввести визовый режим с РФ и потребовала рассмотреть это предложение в парламенте.
Комментируя инициативу о введении виз, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что, если Киев пойдет на этот шаг, Москва ответит зеркальными мерами. При этом он напомнил, что в РФ находятся 2-3 млн украинских мигрантов.