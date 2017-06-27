МИД РФ: оснащение оружием наблюдателей ОБСЕ - трудноосуществимая задача

Студенты СПбГУ разработали уникальный прибор ночного видения для смартфоновНовости партнеров 27 июня, 18:10
ФИФА опубликовала полную версию доклада Гарсии о выборах стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022Спорт 27 июня, 18:07
Жуков отметил важность допуска РУСАДА к тестированию в свете предстоящих Игр-2018Спорт 27 июня, 18:06
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов обсудил с Асадом на Хмеймиме действия по борьбе с ИГПолитика 27 июня, 18:03
Ивлев: РУСАДА продолжит взаимодействие с WADA по полному восстановлению своего статусаСпорт 27 июня, 18:01
Мутко: в докладе Гарсии о коррупции в ФИФА не может быть ничего против РоссииСпорт 27 июня, 17:55
Васильева: российская наука находится на взлетеНаука 27 июня, 17:49
Сантуш: игру чилийцев в полуфинале Кубка конфедераций очень сложно предсказатьСпорт 27 июня, 17:39
Украину атакует компьютерный вирус, блокированы сотни интернет-ресурсовМеждународная панорама 27 июня, 17:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕНА, 27 июня. /ТАСС/. Оснащение гражданских наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Украине стрелковым оружием является крайне сложной и вряд ли выполнимой задачей. Такое мнение выразил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин, принимающий участие в ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности, которая проходит в австрийской столице.
"Чтобы наделить наблюдателей правом ношения стрелкового оружия, необходимо преодолеть целый ряд, прежде всего, внутренних законодательных препон в ряде стран, где для этого требуется специальное решение парламента, - отметил дипломат. - Наблюдатели ОБСЕ выполняют гражданские функции, они никогда не носили и тем более не применяли оружие, потому это также потребует разработки правил ношения и применения оружия. В НАТО они есть, а в ОБСЕ их никогда не было".
"Разработать и согласовать такого рода правила - это целая история, - считает дипломат. - Не верю, чтобы это было возможно, так как целый ряд стран - участниц ОБСЕ выступают против".