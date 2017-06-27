МИД РФ: оснащение оружием наблюдателей ОБСЕ - трудноосуществимая задача

ВЕНА, 27 июня. /ТАСС/. Оснащение гражданских наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Украине стрелковым оружием является крайне сложной и вряд ли выполнимой задачей. Такое мнение выразил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин, принимающий участие в ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности, которая проходит в австрийской столице.

"Чтобы наделить наблюдателей правом ношения стрелкового оружия, необходимо преодолеть целый ряд, прежде всего, внутренних законодательных препон в ряде стран, где для этого требуется специальное решение парламента, - отметил дипломат. - Наблюдатели ОБСЕ выполняют гражданские функции, они никогда не носили и тем более не применяли оружие, потому это также потребует разработки правил ношения и применения оружия. В НАТО они есть, а в ОБСЕ их никогда не было".

"Разработать и согласовать такого рода правила - это целая история, - считает дипломат. - Не верю, чтобы это было возможно, так как целый ряд стран - участниц ОБСЕ выступают против".