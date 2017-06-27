Эксперты по безопасности призвали Путина и Трампа к преодолению разногласий

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Ведущие мировые эксперты в области безопасности выступили с открытым письмом в адрес президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, призвав двух лидеров на планирующейся встрече в Гамбурге переломить негативную динамику в отношениях. Документ опубликован во вторник на сайте Российского совета по международным делам (РСМД).

Подписантами письма стали бывший министр обороны Великобритании, председатель Совета директоров Европейского сообщества лидеров за многостороннее ядерное разоружение и нераспространение Десмонд Браун, бывший посол Германии в США, председатель Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер, бывший глава МИД РФ и секретарь Совбеза РФ, президент РСМД Игорь Иванов и бывший председатель комитета по делам вооруженных сил Сената США, сопредседатель Инициативы по сокращению ядерной угрозы Сэм Нанн.

"Пропасть, разделяющая сегодня Россию и Запад, никогда не была столь глубокой со времен окончания холодной войны, - констатируют авторы послания. - Ваша первая встреча в Гамбурге станет уникальной возможностью продемонстрировать, что, несмотря на значительные разногласия, США, Россия и ЕС могут и должны работать вместе в тех областях, которые касаются общих фундаментальных интересов. Речь, прежде всего, идет о снижении ядерной и других военных угроз, а также о предотвращении террористических атак, грозящих катастрофическими последствиями".

Отправной точкой, по мнению авторов документа, могло бы стать новое совместное заявление двух лидеров о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и ее никогда не следует развязывать. "Этот шаг был бы позитивно воспринят мировыми лидерами и международным сообществом", - считают авторы.

Следующими шагами могло бы стать расширение связи по военной линии путем создания группы кризисного управления Россия-НАТО и возобновление двустороннего диалога между военными США и РФ, совместная инициатива по предотвращению террористических актов с использованием оружия массового поражения, которая позволила бы не допустить попадания в руки террористов ядерных и радиоактивных материалов, а также выход через диалог на понимание киберугроз, направленных на вмешательство в стратегические системы предупреждения, ядерного командования и контроля.

"Сегодня перед Россией, США и ЕС стоят серьезные вызовы. Но ничто не должно помешать принять срочные практические меры, которые позволили бы переломить негативную динамику в отношениях [России и США] и снизили бы существующие риски. Предложенные нами шаги - это основа для начала пути. Мы с уважением призываем вас встать на этот путь в Гамбурге", - заключили авторы письма.