Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские военные доставили гуманитарную помощь в селение в сирийской провинции Латакия

Политика
28 июня, 6:19 UTC+3 ЛАТАКИЯ /Сирия/ 28, июня. /ТАСС

В селение Кассабиля, где проживают около 3 тысяч человек, было доставлено более 350 продуктовых пакетов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 28 июня. /ТАСС/. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике привезли продуктовые пакеты в один из поселков провинции Латакия и медикаменты в местный госпиталь. Об этом сообщил в среду журналистам офицер Центра Александр Воронцов.

"В селение Кассабиля, где проживают около 3 тыс. человек, в том числе десятки пострадавших при защите целостности САР и семей вдов погибших, мы доставили более 350 продуктовых пакетов", - сказал он.

По словам офицера, эта помощь особенно необходима в настоящее время, в дни праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам) - окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

Российскую колонну встретили и в латакийском госпитале "Тишрин", где россияне разгрузили десятки коробок с дефицитными лекарствами. "Госпиталь, рассчитанный на единовременное лечение 800 человек, переполнен: мы принимаем не только военнослужащих, но и мирных жителей с огнестрельными и минно-взрывными травмами", - рассказал журналистам начальник военного госпиталя Латакии генерал Бадия Исмаил Аль-Атраш.

При этом из-за международных санкций остаются в дефиците даже простые медикаменты и лекарства. Генерал выразил уверенность, что доставленные препараты позволят медперсоналу значительно повысить эффективность лечения уже в ближайшие дни.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп: США не предъявят доказательств подготовки Дамаска к химической атаке‍
2
В Венесуэле протестующие атаковали здание верховного суда с вертолета
3
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
4
СМИ: Тиллерсон предупредил Лаврова о готовящемся заявлении Белого дома по Сирии
5
Фэллон: Великобритания готова ответить ракетным ударом на возможную кибератаку
6
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
7
В Подмосковье автомобиль сбил женщину с коляской
Темы дня
Загрузка...
Реклама