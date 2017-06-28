Российские военные доставили гуманитарную помощь в селение в сирийской провинции Латакия

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ЛАТАКИЯ /Сирия/, 28 июня. /ТАСС/. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике привезли продуктовые пакеты в один из поселков провинции Латакия и медикаменты в местный госпиталь. Об этом сообщил в среду журналистам офицер Центра Александр Воронцов.
"В селение Кассабиля, где проживают около 3 тыс. человек, в том числе десятки пострадавших при защите целостности САР и семей вдов погибших, мы доставили более 350 продуктовых пакетов", - сказал он.
По словам офицера, эта помощь особенно необходима в настоящее время, в дни праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам) - окончания священного для мусульман месяца Рамадан.
Российскую колонну встретили и в латакийском госпитале "Тишрин", где россияне разгрузили десятки коробок с дефицитными лекарствами. "Госпиталь, рассчитанный на единовременное лечение 800 человек, переполнен: мы принимаем не только военнослужащих, но и мирных жителей с огнестрельными и минно-взрывными травмами", - рассказал журналистам начальник военного госпиталя Латакии генерал Бадия Исмаил Аль-Атраш.
При этом из-за международных санкций остаются в дефиците даже простые медикаменты и лекарства. Генерал выразил уверенность, что доставленные препараты позволят медперсоналу значительно повысить эффективность лечения уже в ближайшие дни.