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Нелегальная разведка СВР России отмечает 95 лет со дня создания

Политика
28 июня, 6:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

По случаю юбилея сотрудникам управления нелегальной разведки вручат государственные и ведомственные награды, но в целях безопасности их имена пока останутся неизвестными

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Нелегальная разведка России - одно из самых секретных подразделений спецслужб России - отмечает 95 лет со дня своего создания. Подразделение знают больше по фильмам "Подвиг разведчика", "Щит и меч", "Мертвый сезон", "Вариант "Омега", "Семнадцать мгновений весны" и другим.

Интервью

Сергей Нарышкин: нелегалы — золотой фонд внешней разведки

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Сын политэмигрантов Вильям Фишер (Рудольф Абель), обменянный на летчика Пауэрса, Конрад Молодый, действовавший в Великобритании под видом канадского бизнесмена Лонгсдейла, Де Лас Эрас Африка, которая 20 лет провела в одной из стран Латинской Америки, Алексей Козлов, который сообщил миру о ядерной программе ЮАР и провел шесть месяцев в камере смертников в Претории, супруги Геворк и Годар Вартанян, которые помогли предотвратить теракт во время встречи глав союзных держав в Тегеране в 1943 году, Дмитрий Быстролетов, получивший перед войной сперва британские, а затем и германские шифркоды, и многие другие из десятков обнародованных на сайте Службы внешней разведки (СВР) имен сотрудников отечественной разведки  - нелегалы, долгие годы проработавшие под чужими именами за рубежом. Как признал в интервью ТАСС в преддверии юбилея нелегальной разведки директор СВР Сергей Нарышкин, "о некоторых не менее успешных операциях пока не пришло время говорить, они не рассекречены".

"Нелегалы - золотой фонд внешней разведки, люди с твердым характером, высокими интеллектуальными и моральными качествами и безграничной любовью к своей родине, каждый из них является человеком удивительной судьбы. Такими их делает специфика работы вдали от отечества, тайная жизнь под чужими именами и документами. Известность приходит лишь к немногим из них, да и то порой после смерти", - отметил глава СВР. Именно эти люди своей службой родине написали девиз нелегальной разведки: "Без права на славу, во славу державы".

В царской России нелегальной разведки не было, и в 1922 году, после принятия "Положения о Закордонном отделении ИНО", нелегальную разведку пришлось создавать с нуля. Но именно она помогла создать ядерный паритет в современном мире.

На сегодня не каждая страна может позволить себе иметь нелегальную разведку, заметил глава СВР. "Некоторые спецслужбы иностранных государств используют ее отдельные методы, но у них нет такого опыта и базы, которыми мы располагаем", - добавил он. При этом деятельность нелегальной разведки приобретает все большую значимость, что связано с постоянно усложняющейся оперативной обстановкой во многих странах и регионах мира, заметил Нарышкин.

По случаю юбилея 28 июня пройдет торжественное мероприятие, где сотрудникам управления нелегальной разведки вручат государственные и ведомственные награды, но в целях безопасности даже их имена пока останутся неизвестными.

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