Число внесенных в список иноагентов в РФ организаций сократилось более чем в пять раз

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июня. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Число организаций, признанных иностранными агентами в России, заметно сократилось. За первые шесть месяцев 2017 года в соответствующий список внесено семь организаций, в то время как в 2016 году их было около 40, сообщил в среду в Челябинске во время выездного заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) председатель Совета Михаил Федотов.

Он добавил, что еще несколько организаций находятся в стадии исключения из списка иностранных агентов.

"Число организаций, которые включаются в реестр иностранных агентов, резко уменьшилось. В прошлом году включили 39 организаций, а в этом году - только 7. Есть разница? В этом году также исключили из реестра значительное число организаций, еще несколько организаций находится в стадии исключения", - сказал Федотов.

По его словам, динамика понизилась благодаря переговорам, которые провел Совет с Министерством юстиции РФ. Темой переговоров была правоприменительная практика закона "Об иностранных агентах".

Председатель Совета добавил, что многие организации со статусом иностранного агента берут финансы у зарубежных фондов только потому, что им на родине денег не дают. При этом многие из них выполняют общественно-полезные услуги.

Рабочая поездка делегации СПЧ в Челябинскую область носит плановый характер. Во время поездки члены СПЧ проводят встречи с жителями региона и властями, контролируя соблюдение прав человека в различных сферах.