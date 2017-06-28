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Матвиенко назвала планы по возможной отставке главы ПАСЕ демонстрацией политиканства

Политика
28 июня, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Принятие резолюции, которая прописывает в регламенте ассамблеи механизм отстранения ее руководителей от должности, - это пример дальнейшей деградации ПАСЕ, считает спикер Совфеда

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Принятие ПАСЕ резолюции, вводящей механизм отставки главы организации, вызывает сожаления и говорит о демонстрации политиканства. Об этом журналистам заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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В ходе летней сессии ПАСЕ, открывшейся 26 июня, депутаты приняли резолюцию, которая прописывает в регламенте ПАСЕ механизм отстранения ее руководителей от должности. Резолюция была принята в рамках обсуждения доклада "Признание и реализация принципа ответственности в Парламентской ассамблее". Он был разработан представителем Швейцарии Лилан Мори Паскье, возглавляющей комиссию по регламенту ПАСЕ. Появление документа напрямую связано со скандалом вокруг главы ПАСЕ Педро Аграмунта (ряд парламентариев потребовали его отставки после визита в Сирию совместно с представителями России - прим. ТАСС).

"Понятно, что это такая демонстрация политиканства в адрес человека, который позволил себе иметь свою точку зрения и попытался превратить эту организацию в полноценную площадку для диалога всех стран Совета Европы", - сказала Матвиенко. "Это пример дальнейшей деградации ПАСЕ, пример того, когда изменения в регламент возникают под политическим давлением русофобского слоя ПАСЕ", - подчеркнула сенатор.

"Это не красит эту организацию, не является примером демократического развития, приходится только сожалеть", - отметила парламентарий, добавив, что смысла в этой отставке нет, так как полномочия Аграмунта истекают в январе.

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Персоны
Аграмунт, Педро Матвиенко, Валентина Ивановна
Темы
Ситуация вокруг главы ПАСЕ
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