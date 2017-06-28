Лавров: НАТО уходит от диалога

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КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Военные эксперты России и НАТО должны сесть за стол переговоров, однако западные коллеги уходят от соответствующего предложения.
Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы давно предложили, чтобы военные эксперты сели за стол переговоров. Тот факт, что натовские коллеги уходят от разговора, наводит на мысль, что они прекрасно понимают соотношение сил в Европе", - отметил он.