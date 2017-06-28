Кадыров: отношения России и Саудовской Аравии развиваются в положительном русле

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о заявлениях принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана касательно России и подчеркнул, что отношения между странами "развиваются в положительном русле". Об этом глава Чеченской Республики написал в Telegram.

"Официально заявляю, что отношения России и Саудовской Аравии развиваются в положительном русле", - написал Кадыров в своем аккаунте.

Ранее в СМИ появились якобы заявления принца Мухаммада бин Салмана о том, что Россия является угрозой Саудовской Аравии и аравийская армия может за три дня уничтожить российские силы в Сирии.

Кадыров отметил, что никаких высказываний принца Саудовской Аравии в адрес России, о которых писали СМИ, не было. "Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов говорит, что подобных высказываний со стороны наследного принца Саудовской Аравии в адрес РФ и ее руководства не было", - написал Кадыров, подчеркнув, что "в настоящее время дипломаты двух стран работают над организацией визита короля Саудовской Аравии в Москву".

Глава Чеченской Республики пояснил, что источником "этой лжи" был "немецкий сайт, который находится под контролем врагов хороших отношений между Россией и исламским миром".

"В канцелярии наследного принца также заявили, что такого интервью не было", - добавил Кадыров.