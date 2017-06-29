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Рябков призвал смотреть на российско-американские отношения "по-примаковски"

Политика
29 июня, 11:44 UTC+3 МОСКВА 29, июня. /ТАСС

На Примаковских чтениях замминистра иностранных дел РФ также сказал, что диалог с США на уровне замглав внешнеполитических ведомств не прерван, а отложен в силу обстоятельств

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Нужно искать пути движения вперед в отношениях между РФ и США, несмотря на существующие препятствия. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время дискуссии об отношениях между РФ и США на Примаковских чтениях.

"Нам нужно смотреть на вопросы российско-американских отношений "по-примаковски", говоря проще и приземленнее, видеть, что стакан все-таки наполовину полон, а не на половину пуст, искать пути движения вперед, несмотря на совершенно уникальную совокупность обстоятельств, которые сейчас этому мешают", - отметил он.

Рябков добавил, что склонен согласиться с тем, что над российско-американскими отношениями нависла грозовая туча. "Но есть ведь и громоотводы, и способы укрыться, и некоторые у нас здесь умеют даже разгонять тучи", - пошутил дипломат.

"Мы [в Министерстве иностранных дел РФ] прилагаем значительные усилия по запуску и перезапуску практического диалога с США по подавляющему большинству тех тем, которые вы сейчас обозначили", - добавил Рябков.

Дипломат также сказал, что диалог с США на уровне замглав внешнеполитических ведомств (заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - заместитель госсекретаря США Томас Шэннон) не прерван, а отложен в силу обстоятельств.

"Нам не хватило немножко, наверное, времени, чтобы получить некоторые соображения американской стороны для обсуждения к моменту, когда этот диалог должен был состояться. Кроме того, 20 июня, за три дня до диалога, который намечался в Санкт-Петербурге, уже нынешняя администрация США существенно расширила санкционные списки", - сказал он.

"Сейчас около 400 российских организаций находятся под американскими санкциями, количество российских граждан под санкциями приближается к двум сотням. На таком фоне при массированном расширении санкций под надуманным предлогом было сложно проводить мероприятие", - добавил Рябков.

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Рябков, Сергей Алексеевич
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