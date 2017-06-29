Путин обсудил с Бердымухамедовым вопросы взаимодействия и безопасности

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым ключевые вопросы взаимодействия двух стран в сферах политики, экономики, а также безопасности и стабильности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Обсуждены ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также проблематика укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии и в Каспийском регионе", - сообщили в Кремле.
Лидеры также затронули график контактов на высшем уровне.
Кроме того Путин поздравил Бердымухамедова с 60-летним юбилеем.