Путин обсудил с Бердымухамедовым вопросы взаимодействия и безопасности

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым ключевые вопросы взаимодействия двух стран в сферах политики, экономики, а также безопасности и стабильности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также проблематика укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии и в Каспийском регионе", - сообщили в Кремле.

Лидеры также затронули график контактов на высшем уровне.

Кроме того Путин поздравил Бердымухамедова с 60-летним юбилеем.