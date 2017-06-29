Спецпредставитель президента: Россия против развязывания гонки информационных вооружений

Балет "Лебединое озеро" пройдет под открытым небом в Липецкой области 1 июляНовости партнеров 29 июня, 17:09
Фоторепортаж: база для подготовки олимпийских чемпионов УТЦ "Новогорск"Спорт 29 июня, 17:06
Украину оштрафовали за недопуск Юлии Самойловой на "Евровидение"Культура 29 июня, 17:06
Мутко поблагодарил клубы РФПЛ, игроки которых выступали на Кубке конфедерацийСпорт 29 июня, 17:03
Около 35 тысяч болельщиков ожидается на полуфинальном матче Кубка конфедераций в СочиСпорт 29 июня, 16:55
Французский мусор: как в окрестностях Парижа поступают с бытовыми отходамиОбщество 29 июня, 16:53
Минобрнауки будет продвигать на телевидении сюжеты о разработках российских ученыхНаука 29 июня, 16:53
Перевозки пассажиров поездами "Сапсан" в январе-мае 2017 г. выросли на 8%Транспорт 29 июня, 16:52
Памятник сестре последней российской императрицы открыт в АлапаевскеНовости Урала 29 июня, 16:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россия выступает за недопущение развязывания гонки информационных вооружений. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.
"Россия выступает за сохранение в нем [информационном пространстве] мира и недопущение развязывания гонки информационных вооружений, - подчеркнул Крутских. - Для нас является нерушимой истиной недопустимость силовых действий как в материальной, так и в виртуальной сфере. Информационное пространство ни при каких условиях не должно стать ареной для новых войн".
Москва, отметил он, исходит из того, что "необходимо обеспечить в данной области справедливый и равноправный миропорядок, при котором учитывались бы интересы всех государств вне зависимости от уровня их технологического развития". "Система международной информационной безопасности должна гарантировать равную безопасность для всех и защищать наиболее уязвимых игроков, а не превращать их в мишень для более сильных", - подчеркнул дипломат.