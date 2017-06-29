Спецпредставитель президента: Россия против развязывания гонки информационных вооружений

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россия выступает за недопущение развязывания гонки информационных вооружений. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

"Россия выступает за сохранение в нем [информационном пространстве] мира и недопущение развязывания гонки информационных вооружений, - подчеркнул Крутских. - Для нас является нерушимой истиной недопустимость силовых действий как в материальной, так и в виртуальной сфере. Информационное пространство ни при каких условиях не должно стать ареной для новых войн".

Москва, отметил он, исходит из того, что "необходимо обеспечить в данной области справедливый и равноправный миропорядок, при котором учитывались бы интересы всех государств вне зависимости от уровня их технологического развития". "Система международной информационной безопасности должна гарантировать равную безопасность для всех и защищать наиболее уязвимых игроков, а не превращать их в мишень для более сильных", - подчеркнул дипломат.