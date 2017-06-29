Путин предложил провести перекрестные Годы РФ во Вьетнаме и Вьетнама в РФ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил особых характер отношений Москвы и Ханоя и предложил провести перекрестные Годы России во Вьетнаме и Вьетнама в России.

На встрече в Кремле с президентом Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куангом российский лидер выразил уверенность, что визит его коллеги в РФ "будет хорошим стимулом для дальнейшего развития особых дружеских, стратегических отношений между нашими странами". Путин напомнил, что в 2019 году будет отмечаться 25-летие основополагающего двустороннего договора о дружбе. "И можно было бы к этой дате приурочить перекрестные Годы России во Вьетнаме и Вьетнама в России", - предложил президент РФ.

Говоря об экономическом сотрудничестве, Путин отметил, что в прошлом году в двустороннем товарообороте произошел спад на 1,5%, однако за первые четыре месяца текущего года зафиксирован рост этого показателя на 16,5%. "Это очень хорошая тенденция, - констатировал глава российского государства. - У нас очень хорошие планы, большие, крупные проекты есть, и мы очень рады вас видеть для того, чтобы все это обсудить".

Президент Социалистической Республики Вьетнам поблагодарил Путина за принятие приглашения посетить Вьетнам. "Спасибо вам за то, что вы приняли наше приглашение принять участие в саммите АТЭС в конце этого года и одновременно посетить нас с официальным визитом. Мы ждем вас на нашей земле", - сказал Чан Дай Куанг.

Он добавил, что не раз посещал Россию и в ходе этого визита отметил значительные успехи в развитии страны, несмотря на внешние вызовы и западные санкции. "Вы сохранили экономическую стабильность, развиваете свою экономику. Мы рады за вас и хотим поздравить с такими успехами. Это хороший результат руководства государством", - считает вьетнамский лидер. Чан Дай Куанг также поддержал предложение Путина провести перекрестные Годы России во Вьетнаме и Вьетнама в России.